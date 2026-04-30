El Mejunje siempre estará en el lado correcto (+Audio)

Esa certeza la sueltan los labios de Ramón Silverio Gómez, y nosotros la reproducimos con el respeto que merece quien ha hecho de la diversidad, la libertad y la esperanza una bandera cotidiana. El mural que hoy identifica a El Mejunje en Cuba y el mundo es obra de un colectivo de autores del Fondo Cubano de Bienes Culturales, pero también encierra la esencia misma de esta céntrica urbe.

Precisamente, en esa suerte de Catedral de las diversidades que es El Mejunje, volverá a la escena este viernes 1 de mayo en la Sala Margarita Casallas, con doble función a las 5:00 y a las 8:00 p.m. Recuerdos del Batey, una de las obras emblemáticas de la compañía teatral que dirige Silverio. El reestreno de la puesta tendrá lugar en el contexto de las celebraciones por los 40 años de la brigada artística Los Colines, una avanzada de actores y promotores culturales bajo la tutela de un hombre que también es Premio Nacional de Cultura Comunitaria, Maestro de Juventudes y Padre de todos.

¿Y por qué ahora?

Porque para Silverio, recuperar este montaje después de más de dos décadas en el repertorio —data de 2002— resulta una necesidad impostergable ante el momento crítico que atraviesa la cultura campesina marcado por la despoblación del campo, el avance de nuevas tecnologías y el riesgo de pérdida de autenticidad.

«La obra no es más que eso», asegura el director; «tiene mucho que ver con mis recuerdos, con mi vida en el campo, con todo lo que yo hice en esa época».

Sobre las tablas ocurre el milagro

Una familia campesina (conformada por personas mayores atrapadas en la soledad del campo) descubre una noche que recordar sus vivencias puede convertirse en entretenimiento. Así se sumergen en juegos de dominó, cuentos de muertos y aparecidos, mascaritas, fotutos que anuncian nuevos amores, velorios de santos y hasta las funciones del circo pobre que llegaba a los parajes más apartados. Paralelo a esa trama humorística transcurre otra historia más espiritual: la madre de esa familia se suicidó por amor.

Y el elenco responde

Todavía Silverio tiene la suerte de contar con varios actores que estrenaron la obra original, entre ellos figuras como Idania García Castiñeira y Nelson Águila Pérez. «Es una obra muy divertida y también muy bien actuada, que estamos haciendo con muchísimo gusto, creemos que El Mejunje jamás ha perdido el rumbo, nadie dude que seguiremos en el lado correcto», finalizó.

Escuche y descargue la propuesta radial.