El Mejunje se muda para los barrios

Se trata, al decir del director del afamado centro cultural, de una brigada artística, a la que han puesto por nombre «Teresita Fernández», en honor a la extraordinaria trovadora santaclareña, quien con su exquisito sentido del humor, cuando se presentaba ante las personas en situación de mayor vulnerabilidad, los llamaba «los escachaos».

Precisamente a ese público, en lo fundamental, está dedicada esta cruzada, al decir de Silverio, quien detalló que en el grupo se integran músicos, trovadores, payasos, actores y otras personas que con sus habilidades, conocimientos y recursos pueden contribuir de alguna manera a llevar un poco de alegría a esos sitios.

La brigada artística Teresita Fernández es un grupo heterogéneo, unido en el humanismo y la solidaridad. Foto: Tomada de la página de Facebook El Mejunje de Silverio.

La brigada artística Teresita Fernández, que ya se presenta en barrios, zonas periféricas de la ciudad, hogares de ancianos, escuelas y casas de niño sin cuidado parental, entre otras instituciones donde conviven los sectores menos favorecidos socialmente, ha tenido una extraordinaria acogida, señaló Silverio.

La convocatoria, que está abierta a todo aquel que desee contribuir con su altruismo al mejoramiento humano, forma parte de la filosofía que ha caracterizado al Mejunje desde su fundación hace 42 años, de acoger en su seno a todos, sin distinción de credos, color o preferencias, para lo cual ha debido desafiar prejuicios e intolerancias.

Ante la complejidad del momento actual, el Mejunje se convierte otra vez en símbolo de resistencia, apertura y solidaridad, demostrando con su labor humanitaria y el compromiso con la comunidad, que la cultura constituye, hoy más que nunca, espada y escudo de la nación.