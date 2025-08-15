El Mejunje gira en verano (+Audio)

La compañía teatral Mejunje que dirige integró en el mes de julio la brigada número 2 del proyecto de la UNEAC "Bojeo a toda costa" por el litoral norte, y continúa sus propias presentaciones este agosto para llevar a las comunidades sus propuestas basadas en la diversidad de manifestaciones, como realmente sucede en la institución cultural.

Uno de los espectáculos se llama "Juntos y Revueltos", presentado en Ranchuelo y Santo Domingo. El otro "Con la luz del corazón" incluye un atractivo espacio para los niños y ya estuvo este agosto en Dolores, Caibarién; pronto estarán en Isabela, Falero y Remate de Ariosa, donde pretenden presentar la obra inspirada en "Wampampiro Timbereta", explicó.

Y les queda trabajo en El Mejunje, centro cultural que también dirige Silverio, quien invitó ya a "La fiesta del agua", un espacio que esperan los jóvenes y será el 27 de agosto.

Además, este domingo 17 retomarán el Friki Cabaret, espacio que funcionó en una época. Queda también este agosto "A la Luz del Artista", espectáculo que hace Pedrito como homenaje a Cinthia.

Los domingos ofrecen una especie de cabaret, y tratan de mantener una programación teatral sistemática en la sala "Margarita Casallas", sobre todo los sábados, argumentó.

Siempre con el incentivo del trabajo, seguirán creando y reponiendo espectáculos: a fines del 2025 pretenden ofrecer "La Odilea" y "El decimerón cubano", mientras Idania García está entusiasmada con el montaje del espectáculo "Últimos días de una casa", basada en el poema de Dulce María Loynaz.

Y dijo sonriente: «Hay mucho trabajo y eso es lo bueno, cuando uno no tiene trabajo, está aburrido».