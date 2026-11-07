El invierno desciende a la pantalla

La presente edición se dedicará al aniversario 50 del Cine Club Cubanacán, uno de los colectivos más reconocidos y premiados en el país por la ardua labor de sus miembros en pos del audiovisual y la cinematografía en el territorio y a nivel nacional.

En el encuentro se realizará el evento teórico con el panel Aniversario 50 del Cine Club Cubanacán, moderado por el guionista Arístides Gil Acejo, y con la participación de Rolando Rodríguez Esperanza, presidente del Cine Club Cubanacán, y los cineclubistas Aristóteles Simón Naún y Miguel A. Yanes Pérez.

También se presentarán las ponencias «Inteligencia Artificial y manipulación de imágenes», de la autoría de Antonio Albalat Rodríguez; «La Inteligencia Artificial en el cine aficionado: una aproximación crítica», del M. Sc. Samuel E. Viamontes Sardiña, e «Inteligencia Artificial para audiovisuales», bajo la firma de Pedro Rolando Más García.

Como cada año, en el Cine Camilo Cienfuegos se visualizarán las obras en concurso, que incluyen documentales, spots y cortos de ficción. Asimismo, se hará una exhibición especial con obras producidas por el Cine Club Cubancán por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La premiación y clausura del 43 Festival de Cine de Invierno tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en el cine La Rotonda, a las tres de la tarde.