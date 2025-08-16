El Guiñol de Santa Clara de gira este verano

Se preparan para este trabajo que es diferente en estos dos meses, comentó a la radio Odelí Alonso, actriz y directora del Guiñol.

Alonso comentó que la programación habitual de domingos en la sala a 10 de la mañana se mantiene con obras de pequeño formato, precisamente para poder dividir el equipo de actores y técnicos y que puedan llegar a otras zonas de la provincia y fuera de ella, precisó.

Desde inicios de julio se enrolaron en el proyecto "Bojeo a toda costa, una experiencia maravillosa," un proyecto nacido desde las Artes Escénicas que contó con dos partes y estuvieron en la primera, que comprendía las zonas costeras de Isabela de Sagua, Quemado, Lugardita, El Conde, Carahatas, La Panchita, Corralillo. También compartieron con los lugareños.

Odeli argumentó que la experiencia fue muy interesante <<porque siempre hay algo que aprender.Es algo lindo y nosotros nos preparamos, incluso, con un espectáculo que llamamos "La Voz del Caracol", con temáticas marinas, digamos con la poesía, con temas marinos, canciones, títeres que nos faltan y una historia que cuenta cómo es de bello justamente vivir cerca del mar. "La Voz del Caracol" nos acompañó durante esos tres días y después la presentamos en la sala, volvimos a otros lugares -Falcón, Caibarién, Santo Domingo.>>

Este verano el Guiñol santaclareño participó en la Cruzada teatral " Por la ruta del Che y Camilo", en Sancti Spíritus, invitación que aceptan gustosos cada año porque su trabajo habitual se desarrolla en escuelas primarias, círculos infantiles, la propia sala y alguna vez se trasladan a municipios, así es que el contacto con las comunidades es fundamental.

A partir del lunes 18 se dividirán en dos equipos; uno se unirá a la cruzada cienfueguera teatral en la montaña desde Topes de Collantes hasta Cumanayagua, mientras el otro equipo participará en la cruzada que organizada por la Asociación Hermanos Saiz, se desplazará por comunidades intrincados del Escambray villaclareño.

<<Lo asumimos con mucho placer porque esperamos los aplausos de esos niños, esperamos su sonrisa, sus caritas de asombro cuando ven un títere, cuando lo tocan y nosotros somos felices con ellos y ellos al mismo tiempo lo son con nosotros>>, dijo.

Para cerrar el verano, el viernes 29 en la Luna Naranja y el 30 de agosto en la Casa de la UNEAC, el Guiñol de Santa Clara regalará el espectáculo "La Voz del Caracol".