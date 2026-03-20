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El bolero: pretexto para una tarde de buena música

El bolero: pretexto para una tarde de buena música

Leonor Esther Martínez

Viernes, 20 Marzo 2026 19:01

Para una “Conversación en tiempo de bolero” invita hace tres años el maestro Alejandro Sánchez Camps un domingo al mes, en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano, de Santa Clara. 

La peña reúne reconocidos cantores del género: Marcia Tandrón, José Vizcaíno, Zaidita Castiñeira y Pedro Alejo; Liane Pérez, Ernestina Trimiño, Juan Campos y Enrique Cárdenas.

El domingo 22 de marzo celebrarán el tercer aniversario y será de 4 a 7 de la tarde; más extensa esta vez porque desarrollarán el concurso “Cantando alegramos el alma” que al cierre de esta información tenía inscriptos seis intérpretes. 

Es un encuentro de inclusión: recibe público de todas las edades; el maestro Sánchez maneja temas de la música universal y cuenta con un club de fans que lidera Myrna Castillo para el registro y la historia de la Peña. Y para abril pretenden iniciar otro concurso, ahora para promover el baile.

Domingo 22 de marzo: una tarde para la música y su historia; un encuentro para el deleite con voces muy queridas y una conversación en tiempo de bolero. 