El bolero: pretexto para una tarde de buena música

La peña reúne reconocidos cantores del género: Marcia Tandrón, José Vizcaíno, Zaidita Castiñeira y Pedro Alejo; Liane Pérez, Ernestina Trimiño, Juan Campos y Enrique Cárdenas.

El domingo 22 de marzo celebrarán el tercer aniversario y será de 4 a 7 de la tarde; más extensa esta vez porque desarrollarán el concurso “Cantando alegramos el alma” que al cierre de esta información tenía inscriptos seis intérpretes.

Es un encuentro de inclusión: recibe público de todas las edades; el maestro Sánchez maneja temas de la música universal y cuenta con un club de fans que lidera Myrna Castillo para el registro y la historia de la Peña. Y para abril pretenden iniciar otro concurso, ahora para promover el baile.

Domingo 22 de marzo: una tarde para la música y su historia; un encuentro para el deleite con voces muy queridas y una conversación en tiempo de bolero.