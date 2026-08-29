Diario de la Feria en Villa Clara (+Audio)

Con la exposición de Arte Popular Grupo Signos dieron inicio este viernes las actividades de la Sala René Batista Moreno, como parte de la 34 Feria Internacional del Libro y la Literatura de Villa Clara, que se extenderá hasta este 30 de agosto.

El espacio, ubicado en la Galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales, devino tributo a la revista Signos que arriba a sus 57 años, fundada por Samuel Feijóo, que hoy se renueva con ilustraciones de jóvenes dibujantes populares de la localidad.

Alejandro Batista López, escritor y director de la revista Signos, jefe del programa de la feria René Batista Moreno, aseguró que la muestra expositiva hace referencia a los textos y expone temas libres del arte popular, que recrean situaciones de la cotidianidad.

Como parte de la jornada literaria se desarrolló, además, el panel Por los caminos de Signos, moderado por Arnaldo Toledo, con la participación de los escritores e investigadores Marta Anido, Gema Valdés y Gabriel Valdés Pérez, quienes recordaron la impronta feijosiana en una publicación que es hoy referente de la cultura y la identidad nacional.

Momento esperado resultó la presentación del catálogo digital de la revista, a cargo del escritor Edelmis Anoceto Vega.

Asimismo, se dedicó parte del programa al sello editorial del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello de La Habana.

Allí se mostraron varios títulos: Cuentos, fábulas y leyendas de la oralidad cubana, de Ana Vera e Iralia García, por Alejandro Batista López; Lo canario en la tradición oral cabaiguanense, por Pablo Broche Damas; Estudio de los cantos de cuna, de Martha Esquenazi, por Joel Sequeda Pérez; Identidad, cultura y juventud, de Elaine Morales, por Manuel Martínez Casanova; y Familia, género y violencia doméstica, de Reina Fleitas y Magela Romero, por Aliney Santos Gallardo.

El pabellón infantil Tesoro de papel, ubicado en la Casa de Cultura de la ciudad, también ofreció una vibrante jornada para todos los públicos con las presentaciones de los libros Zoológico de piedras, de María Elvira Fernández Sa; Los manchones de tinta, de Yasmany González; y Toda: la luna sobre el dechado, de Noel Castillo.

La cita mostró el talento artístico del Guiñol de Santa Clara con el espectáculo Amanecer feliz, y la actuación de la trovadora Yeny Turiño.

Paralelamente, el programa de la Uneac inició sus lecturas de poesía bajo la carpa en el Foro Agesta, con la participación de los escritores Arístides Vega, Mariana Pérez, Alejandro Román y Edelmis Anoceto. La segunda sesión, reunió a José Luis Santos, Déborah García, Roswell Borges y Miguel Ángel Tamayo, en un encuentro que llenó de versos el patio de la sede provincial de la Uneac.

En el horario de la tarde, la Sala René Batista fue nuevamente el escenario perfecto para conocer los libros La historia de la radio en el centro de Cuba, del Premio Nacional José Gabriel Ramírez Cal, y Radio Encrucijada Cuba, una década en el aire, de Amador Hernández, también presentado por su autor.

La jornada inicial de la Feria dejó intercambios literarios y artísticos, reencuentros con lo mejor de la literatura, en una cita anual que tiene este 2026 a la República Rusa como País Invitado de Honor y está dedicada a Marilyn Bobes y José Bell Lara.