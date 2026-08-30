Destaca Presidente del Instituto Cubano del Libro trascendencia de la Feria

Juan Rodríguez Cabrera; Presidente del Instituto Cubano del Libro, declaró en Santa Clara que a pesar de muchas adversidades, de la carencia de recursos e innumerables limitaciones económicas, la Trigésimo Cuarta Feria Internacional del Libro no podía dejar de hacerse en el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

«Se preparó esta Feria como homenaje al Comandante, que la ideó, la llevó al pueblo, y ese pueblo culto siempre espera su feria como un regalo en condiciones extremas, esta no es la feria que queremos regalarle a nuestro país, es la que podemos dar en circunstancias extremas, este evento recorre la nación, gracias a los autores, a la unidad, al respaldo de la dirección y trabajadores de Cultura, del Partido, el Gobierno, los Ministerios, este año se cumplen 26 años del Sistema de ediciones territoriales que fundó Fidel, ya esa idea genial ha producido más de 5 millones de libros y más de 5 mil escritores han podido hacer visible su obra, Cuba presenta este año más de mil 400 novedades entre libros electrónicos y físicos, más de 300 proceden del sistema de ediciones territoriales», explicó.

La Feria tiene motivaciones especiales y un compromiso con el presente y el futuro, dijo el Presidente del Instituto Cubano del Libro.

Más adelante agregó: «Se la debíamos a Fidel y al pueblo, porque es una forma de resistir de forma creativa, de demostrar que estamos dispuestos a luchar por la dignidad, la independencia, que es lo más grande que defendemos en condiciones extremas, y también le da un sentido especial dedicar el evento a un país hermano, la Federación de Rusia y a dos grandes intelectuales, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el profesor José Bell Lara y la multipremiada escritora Marilyn Bobes, a eso le agregamos que cada provincia hace la feria y la dedica a sus escritores más encumbrados, todo ello lo convierte en una fiesta cultural, hecho con un gran esfuerzo, aún en esas condiciones los escritores nos acompañan y siguen haciendo los libros electrónicos o en papel, esto es posible porque uno lucha cuando sabe por qué lucha y qué está defendiendo, no es la feria que queremos para nuestro pueblo, es la feria que podemos hacer y sin dudas, esta capacidad de no dejarnos vencer es un homenaje a Fidel, su fundador»

Finalmente, Juan Rodríguez Cabrera ponderó la realización de la Feria en Villa Clara, una muestra de la fortaleza del quehacer de los autores y editoriales del territorio.

«A nosotros nos sorprende lo que hace Villa Clara, este año en condiciones extremas hay que ver las novedades de las Editoriales villaclareñas Capiro y Sed de Belleza, las cuales se lograron con la ayuda del país y las iniciativas de esta provincia, donde los escritores actuales y clásicos tienen una obra especial, esta es una provincia de cultura, aquí se hace una literatura especial de creación permanente y con esa unidad logran una feria especial, quisiéramos que fuera más grande, pero la hacemos con dignidad y unidad extraordinaria», puntualizó el directivo.

Por último sentenció: «Estoy seguro de que terminada esta feria empezaremos a prepararnos para la próxima con las potencialidades de Villa Clara, le transmito una felicitación a sus trabajadores de la cultura, a su pueblo, sabiendo que esta es la ciudad del Che, el pueblo de Villa Clara merece que el Guerrillero Heroico repose aquí y se le rinda tributo, como paradigma de este pueblo, que libra una batalla crucial para mantener la independencia, la libertad, lo más sagrado para quienes luchan todos los días».