Despiden en Camajuaní a la Maestra Rebeca Urribarren

Este domingo 19 de octubre, vísperas del Día de la Cultura cubana, falleció en Camajuaní la Maestra Rebeca Urribarren Pérez, fundadora del movimiento de Instructores de Arte, directora del Coro Municipal y Premio Provincial de Cultura Comunitaria.

Rebeca Urribarren siempre será recordada como la Estrella del Carnaval, como la defensora a ultranza de las tradiciones parranderas y la identidad camajuanense, como la formadora de artistas, merecedora de múltiples reconocimientos.

Al ritmo de la conga, de los cantos tradicionales de las parrandas, el himno municipal, sentidos aplausos y el sonido luctuoso de los palenques, Camajuaní despidió a la Maestra Rebeca Urribarren, en la tarde dominical.

Un sepelio con la sencillez que la caracterizó y con el pueblo acompañándola, ese pueblo que nunca traicionó y que siempre llevó con orgullo a todos los escenarios.

Estuvieron presentes en el homenaje familiares, integrantes del Coro Municipal, parranderos de los barrios Santa Teresa, Chivos y San José, Sapos, y trabajadores del sectorial de Cultura.



