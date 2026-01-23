Cuba destino cultural en los días de enero (+Audio)

Múltiples motivos asisten a los organizadores y participantes para llevar adelante este evento reconocido, cuyo prestigio crece y atrae a músicos de muchos sitios del mundo para encontrarse en la mayor de Las Antillas y disfrutar del ritmo único que emerge de la fusión y la improvisación.

En esta oportunidad la visualidad del Festival estuvo a cargo de Alfredo Sosabravo (Sagua la Grande 1930), Premio Nacional de Artes Plásticas, quien con sus exuberantes colores imprime alegría y cadencia al encuentro.

Roberto Fonseca, director artístico del Jazz Plaza, expresó en reciente conferencia de prensa que lo novedoso también en esta edición 41 resulta un concurso de fotografías para conformar un libro con imágenes que trasciendan los escenarios, conciertos y clases magistrales, que muestren el disfrute del público, el ambiente de fiesta que contagia y los rostros.

Pueden ser profesionales o no, solo con amar la fotografía y captar el momento será suficiente para presentar las fotos, explicó el destacado músico e instó a reflejar así el acontecer de estos días tanto en la capital como en el resto de las ciudades cubanas donde el jazz será protagonista.

Más de 280 artistas foráneos estarán presentes, casi una treintena de músicos cubanos residentes en el exterior ya desandan las calles habaneras a la espera del acontecimiento, se escuchan nombres como el de Rolando Luna, Pachequito o Nachito Herrera.

El teatro nacional de Cuba acogerá conciertos memorables como el de inauguración con Frank Fernández; también el parque Vidal, de Santa Clara, el Calixto García, de Holguín, y el Céspedes, de Santiago de Cuba, devendrán en abiertos escenarios para que el público acuda a deleitarse con actuaciones al aire libre.

Víctor Rodríguez, presidente del Jazz Plaza, e Indira Fajardo, al frente del Instituto Cubano de la Música, destacaron la colaboración internacional que recibe el Festival, proyectos de China y Francia, por ejemplo, que extendieron el foro a otros lugares, alianzas que crecen y se fortalecen.

A pesar del contexto, este 41 Festival Internacional Jazz Plaza se consolida como uno de los eventos más importantes que realiza Cuba en el ámbito cultural, y da posibilidad, a su vez, a la participación de estudiantes del sistema de enseñanza artística de todo el país.

Estos últimos días de enero convierten a la isla caribeña en un destino cultural sin precedentes, con un Bobby Carcassés que celebra 70 años de vida artística, con plena energía; al grupo Síntesis que llega a medio siglo y con una pléyade de jóvenes músicos dispuestos a dejar huellas y deseos de volver, siempre.