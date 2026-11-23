Es por eso que una jornada entre el 29 y el 6 de diciembre lo celebrará e iniciará con una cantata infantil en la Casa de las Américas, dirigida por la Maestra Digna Guerra, y así sucederá en las principales plazas e instituciones del país.

Fue una idea del Movimiento coral y a ella se han unido con sus iniciativas la UNEAC, la AHS, el Sistema de Casas de Cultura, la Enseñanza Artística e Instructores de Arte; incluso artesanos y diseñadores, argumentó Iglesias.

«No va a parar el país de cantar, dijo. Se están preparando galas bellísimas para desarrollar el 30 de noviembre y el 1ro de diciembre en el occidente; los días 2, 3 y 4 se trasladará al oriente cubano y el cierre de la jornada será en el centro: 5 y 6».

«La clausura se organiza para la tarde del 6 de diciembre en el parque Leoncio Vidal», adelantó.

Y repasando canciones de Silvio, expresó: «Que de repente podamos precisar una canción de amor; que encontremos al unicornio; que pidamos el deseo de un rabo de nubes que se lleve lo feo; que nos alegre el querube; que también entre el espanto y la ternura podamos poner un poco de amor y que a Cuba, venga la esperanza».