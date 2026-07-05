Crónica de un sábado inolvidable: El “Rincón Campesino” vibró con el Quinteto Criollo

El escenario, ya de por sí una obra de arte, se convirtió en el cómplice perfecto de la música. Las generosas sombras de los árboles añosos acogieron al público, mientras las grandes puertas de madera de Las Arcadas y los estanques de mármol creaban una atmósfera propicia, detenida en el tiempo. Allí, entre el rumor de los habituales, el agua y la brisa de julio, la trova encontró su hogar.

Desde el primer acorde, el Quinteto desplegó un repertorio de exquisita sensibilidad que viajó por los paisajes del sentir cubano y latinoamericano. La dulzura del tema Allí donde tú sabes dio paso a la elegancia atemporal del clásico Quizás, quizás, quizás, el inolvidable bolero de Osvaldo Farrés que el público no pudo evitar tararear.

La nostalgia campestre se hizo presente con la hermosa pieza El palmarito de José Ramón Sánchez, y el perfume musical se intensificó con la delicada interpretación de Capullo de alelí, la joya de Rafael Hernández. El ritmo se adueñó del parque con el son montuno Mi querer, de Guillermo Portabales, y la mañana alcanzó su clímax de alegría con el inconfundible sabor de Sabroso, de Compay Segundo.

Gran parte de esta magia se debió a la maestría y complicidad de sus seis integrantes. La voz y el timbre de Ernestina Trimiño Velasco, al frente con sus maracas, guiaron cada emoción con una gracia inigualable. A su lado, el virtuosismo de las cuerdas tejió el tapiz sonoro perfecto: Alberto Arteaga Gutiérrez en el laúd, Octavio Pino Arteaga y Mario Manuel Gutiérrez Díaz en las guitarras, y la base profunda y elegante de Oton Miranda en el bajo. La percusión incansable y precisa de Pedro Pérez Quintero fue el latido que unió esta experiencia musical.

El primer sábado del mes volvió a demostrar por qué el Rincón Campesino es una cita oportuna para los amantes de la buena música. Fue una mañana donde Las Arcadas no solo nos dio sombra y belleza, sino también el eco de una tradición que, en manos del Quinteto Criollo, se renueva con toda la fuerza de su sabrosura y autenticidad. ¡Les esperamos en la próxima cita mensual para seguir celebrando nuestra música!