Convocan al XXV Salón Internacional de Humor Gráfico

Bases

Las categorías en concurso serán humor general y humor erótico.

Se recibirán las obras, debidamente identificadas, a la siguiente dirección electrónica: 40melaito@gmail.com, en tamaño Carta (8 ½ x 11) y formato jpg, a 300 dpi de resolución.

Cada autor puede enviar como máximo dos obras por cada categoría, las cuales serán recepcionadas hasta el 13 de noviembre de 2026.

El jurado ─cuyo dictamen será inapelable─ estará integrado por prestigiosos caricaturistas, y otorgará tres premios por categoría, así como las menciones que estime pertinentes.

Las dotaciones económicas de los premios que recaigan en creadores nacionales serán las siguientes:

Primer premio: 5000.00 MN y diploma.

Segundo premio: 3000.00 MN y diploma.

Tercer premio: 2000.00 MN y diploma.

Los creadores extranjeros que resulten premiados recibirán una obra de arte de un reconocido artista cubano y diploma acreditativo.

La inauguración de la exposición y entrega de los premios se efectuarán el 20 de diciembre a las 10:00 a. m. en la sede del Comité Provincial de la UNEAC Villa Clara y los resultados se divulgarán inmediatamente por los medios de comunicación y las redes sociales.

Para precisar detalles sobre la presente convocatoria, se puede llamar a los teléfonos 42202661 y 42207080, extensiones 110 y 114 o escribir a la dirección electrónica del Comité Organizador: 40melait

o@gmail.com.