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Convocan al concurso " Memorias de la ciudad"

Convocan al concurso "Memorias de la ciudad" (+Audio)

Leonor Esther Martínez

Viernes, 12 Junio 2026 10:42

Trabajos que tengan un enfoque histórico y aborden la riqueza temática que ofrece Santa Clara pueden presentarse al concurso Memorias de la ciudad, que dará cuerpo al evento de igual nombre el próximo 14 de noviembre, en honor de Doña Marta Abreu de Estévez.

Se trata de una convocatoria para recibir trabajos que respondan a las temáticas propuestas, y los aprobados por el jurado de admisión participarán entonces en la reedición del evento, precisó a la radio Heidy Águila Zamora, Historiadora de Santa Clara y Presidenta del Comité Organizador.
 
Bien pueden incluirse ciudadanos que por el reconocido desempeño en su oficio o profesión merezcan un aparte en las memorias citadinas, personajes populares, hechos culturales, deportivos, sociales, pero el objetivo es enriquecer, aportar a las memorias con un tema de valor  investigado, debidamente argumentado y pueden acompañarlo de imágenes u otras iniciativas para respaldarlo.

El Comité Organizador pretende que los trabajos ganadores puedan ser publicados en formato digital a través de la Universidad Central.

El evento Memorias de la ciudad es uno de los más interesantes que gesta la Casa de la Ciudad de Santa Clara, y a lo largo de los años ha reunido estudiosos y profesionales de varias ramas.

Siempre con la aspiración de que sea un espacio de aprendizaje para jóvenes estudiantes, por lo que intenciona al público para una mañana de disfrute y reencuentro con memorias de su localidad.