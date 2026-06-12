Convocan al concurso "Memorias de la ciudad" (+Audio)

Se trata de una convocatoria para recibir trabajos que respondan a las temáticas propuestas, y los aprobados por el jurado de admisión participarán entonces en la reedición del evento, precisó a la radio Heidy Águila Zamora, Historiadora de Santa Clara y Presidenta del Comité Organizador.



Bien pueden incluirse ciudadanos que por el reconocido desempeño en su oficio o profesión merezcan un aparte en las memorias citadinas, personajes populares, hechos culturales, deportivos, sociales, pero el objetivo es enriquecer, aportar a las memorias con un tema de valor investigado, debidamente argumentado y pueden acompañarlo de imágenes u otras iniciativas para respaldarlo.

El Comité Organizador pretende que los trabajos ganadores puedan ser publicados en formato digital a través de la Universidad Central.

El evento Memorias de la ciudad es uno de los más interesantes que gesta la Casa de la Ciudad de Santa Clara, y a lo largo de los años ha reunido estudiosos y profesionales de varias ramas.

Siempre con la aspiración de que sea un espacio de aprendizaje para jóvenes estudiantes, por lo que intenciona al público para una mañana de disfrute y reencuentro con memorias de su localidad.