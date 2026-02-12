Confirman realización del Festival "Santa Clara enamorada" (+Audio)

Iniciará el viernes, a las 4 de la tarde, con la competencia de Literatura, que será a manera de taller y para la que hay inscritos 10 concursantes, aseguró a la radio Marliet González Medina, gerente de Mercadotecnia en la Sucursal de Artex de Villa Clara.

Precisó que en la noche del viernes será la presentación de los12 concursantes en música, y se realizará en el Centro Cultural "El Bosque". Incluso algunos participantes repiten su presencia, porque se trata de un festival ya reconocido entre los eventos musicales del territorio.

Dos centros emblemáticos de Artex han sido elegidos para su desarrollo: la librería, porque en ella existe el proyecto "Sigfredo Ariel", diseñado para proteger la obra de poetas y narradores villaclareños. Por su parte el Centro Cultural "El Bosque" resalta por la defensa de la música cubana en su programación, destacada entre los centros comerciales de Artex.

En esta novena edición del certamen integran el jurado de Literatura los escritores Luis Pérez de Castro, Luis Machado Ordext y Rainer Castellá Martínez, mientras el de Música lo conforman el Maestro Alejandro Sánchez Camps, Juan Campos y Enrique Cárdenas.

La premiación del Festival "Santa Clara enamorada" se hará efectiva el sábado 14 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en el citado centro cultural de Artex.