Confirman celebración del festival Mejunje teatral (+Programa)

Hasta el lunes 30 de marzo se extenderá la cita que ofrecerá espectáculos del Guiñol de Santa Clara, los Teatros Dripy, Adentro, Escambray y Teatro sobre el camino, los que han anunciado estrenos y reposiciones de obras que han estremecido a los espectadores.
«En Villa Clara existe un movimiento teatral como pocas provincias tienen», aseveró Ramón Silverio, por eso no solo habrá puestas en el centro cultural El Mejunje; también el festival está comprometido con la extensión comunitaria y el vínculo con otros proyectos.
Mejunje teatral se organiza con el agradecimiento a “Los Colines”, fundado cuatro décadas atrás en el lomerío del Escambray por Ramón Silverio; el respeto al público que sigue con admiración la capacidad de los actores villaclareños de fantasear, crecer y entregarse.
Programa de presentaciones
Día 27
4:00 p. m.: Cóctel de bienvenida Galería del centro cultural El Mejunje.
9:00 p. m.: Del Pi al Pa, de la compañía teatral Mejunje. Homenaje a Los Colines. Dirección general Ramón Silverio; Sala Margarita Casallas
10:00 p. m.: Los Fakires. Viernes de la buena suerte, Patio del Mejunje.
Día 28
10:00 a. m.: Por mis ojos color café, del grupo Dripy. Dirección artística Marbelis Rodríguez. Dirección general Wilfredo Rodríguez. Sala Margarita Casallas
11:00 a. m.: Yo voy a pedir pa' ti. Tambor a Yemayá, Asociación Yoruba de Santa Clara. Patio del Mejunje.
11:00 a. m.: Ajiaco solidario. Almuerzo para personas vulnerables. El Mejunje.
2:00 p. m.: Conversatorio con artistas invitados. Premios Nacionales de Teatro: Verónica Lynn y Miriam Muñoz. Sala Margarita Casallas
5:00 p. m.: Peña de Los filimbusteros con Zaidita Castiñeira y Pedro Alejo, Enrique Cárdenas al piano. El Mejunje de Silverio
9:00 p. m.: El camino de los pasos peligrosos (estreno), de Teatro Escambray. Dirección general Rafael González. Sala Margarita Casallas
11:00 p. m.: Zona Rosa. Dirección general Ramón Silverio. Patio del Mejunje.
Día 29
10:00 a. m.: El mejor lugar del mundo del Guiñol de Santa Clara. Dirección general Odelí Alonso. Parque Leoncio Vidal.
10:00 a. m.: Presentación del libro: El mejor lugar del mundo. Parque Leoncio Vidal
11:00 a. m.: Relato de un pueblo roto de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio. Patio del Mejunje
5:00 p. m.: Ese bolero es mío y el poema también. Varios artistas de la UNEAC. Patio del Mejunje
9:00 p. m.: La salvación, un cabaret de postguerra del grupo Teatro-Adentro Dirección general y artística Jose Brito Cordero. Patio del Mejunje.
Día 30
10:00 a. m.: Invasión Cultural (presentación de la Brigada Artística Teresita Fernández en varios espacios de la ciudad de Santa Clara)
- Malas palabras del grupo Teatro sobre el camino. Dirección general y artística Rafael Martínez, Sala Margarita Casallas.
- Cuentos del agujero del grupo Teatro Adentro Dirección general y artística Jose Brito Cordero, Palacio de los pioneros
- Relatos de un pueblo roto de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio, Escuela primaria Viet Nam Heroico.
- Dúo de variedades circenses Javier y Raquel de la compañía teatral Mejunje, Escuela Regional Marta Abreu
- Nelson Águila junto a la trovadora Yudi Herrera de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio. SAF ubicado en Carretera a Camajuaní.
- Mago Franklin, Trío Antillano, Vivian Carranza y William Rodríguez “Caramelo”. Dirección general Ramón Silverio. Prision.
- Presentación de la compañía teatral Mejunje junto a trovadores de la EPCME. Dirección general Ramón Silverio. Centro de Protección Social Williams Darias.
5:00 p. m. Peña del bolero con José Vizcaíno. Patio del Mejunje.
9:00 p. m.: Clausura del evento y Concierto de Rock. Bar-Galería del centro cultural El Mejunje.