Concluyó primera edición de «Toda la música» (+Audio)

Dijo a la radio el musicógrafo Edson Guillermo Benítez que de manera general se cumplió el propósito de homenajear a personalidades e instituciones, y destacó el magnífico concierto inaugural en la Sala Caturla con el que celebró la centenaria Orquesta Sinfónica de Villa Clara el Día de la Cultura cubana.

Comentó sobre el rol de las cantorías, las entregas del nuevo Áudinos; la manera tan peculiar de recordar los 50 años de vida artística de José Ramón Vizcaíno, con el Trío Antillano, y de Anet Carranza con sus invitados; de la jornada del Quinteto Criollo por sus tres décadas de reconocido estilo.

Y aunque no todo el programa pudo cumplirse por causas diversas, ya tienen la experiencia de cómo es más factible organizar una segunda edición, añadió.

Yo diría que haría falta un encuentro teórico donde especialistas y conocedores de la trayectoria de los artistas a homenajear ahondaran en su legado, de todas las personalidades o agrupaciones que realmente pretenden distinguir.

Concluyó la primera edición de Toda la música, un evento para repensar porque Villa Clara tiene, para agasajar, grandes exponentes de la música.