Concluyó Fiesta de la Danza en Santa Clara

«Por eso, es muy merecida cualquier evocación artística que con respeto se les dedique».

Fue momento también de homenaje al Conjunto Folklórico Okokán por su Premio Memoria Viva 2026 en la categoría proyección artística.

La agrupación pertenece a la Casa de Cultura comunal "Chichí Padrón", del Condado Norte, y su influencia se agiganta hasta otras zonas de la ciudad de Santa Clara.

El director de Okokán Juan Reyes y su hija Annelys Reyes Leal, en el evento que agasajó a la agrupación merecedora del Premio Memoria Viva 2026 en la categoría Proyección artística.

Músicos, coro y bailarines integran Okokán, que desde 1989 mantienen vivo un amplio repertorio de bailes afrocubanos y música popular cubana, comentó a la Radio la bailarina Annelys Reyes Leal. Argumentó cómo en sus inicios la pertenencia a Okokán tuvo su parte educativa y por tanto, una influencia de mejoramiento en la comunidad: los integrantes no podían fumar ni beber y debían mantener buena conducta.

Y al aprendizaje de cantos y técnicas de expresión danzaria se unió la investigación de los movimientos corporales de los orishas "al montarse" durante las fiestas religiosas o toques de bembé.

Comentó también sobre la formación continua de tocadores y bailarines: «el Director del grupo ( Juan Reyes) les ha abierto las puertas a la superación y a la salida para integrar otros conjuntos si lo desean, porque dice que para él es un orgullo que lleguen a bailar en otros lugares y muestren el folklor de la manera que nosotros lo hacemos».

Muchachas que integran la agrupación músico danzaria Okokán.

Coreografías de aficionados, tan diversas como los ritmos, llenaron de alegría el centro de la ciudad este fin de semana, al celebrarse la Fiesta municipal de la danza.