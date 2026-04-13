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Concluyó la Fiesta de la Danza en Santa Clara
Sira Juvier, viuda de Víctor Vázquez Pradera, tiene hermosas historias sobre el incansable trabajo cultural y en defensa del folklor realizado por los hermanos Vázquez. Fotos: De la autora.

Concluyó Fiesta de la Danza en Santa Clara

Leonor Esther Martínez

Lunes, 13 Abril 2026 10:43

Imprescindibles son los hermanos Luis y Víctor Vázquez Pradera en los procesos culturales de Manicaragua y Santa Clara, quienes destacaron en la formación de bailarines e instructores y el rescate de expresiones folklóricas, la concepción y dirección de espectáculos y fiestas populares, hasta el diseño de vestuarios, precisó Sira Juvier; profesora, promotora y viuda de Víctor en el conversatorio que dedicado a los Hermanos Vázquez se desarrolló en la Casa de la Ciudad de Santa Clara, dentro de la sesión teórica de la Fiesta de la Danza.

«Por eso, es muy merecida cualquier evocación artística que con respeto se les dedique».

Fue momento también de homenaje al Conjunto Folklórico Okokán por su Premio Memoria Viva 2026 en la categoría proyección artística.

La agrupación pertenece a la Casa de Cultura comunal "Chichí Padrón", del Condado Norte, y su influencia se agiganta hasta otras zonas de la ciudad de Santa Clara.

Concluyó la Fiesta de la Danza en Santa Clara
El director de Okokán Juan Reyes y su hija Annelys Reyes Leal, en el evento que agasajó a la agrupación merecedora del Premio Memoria Viva 2026 en la categoría Proyección artística.

Músicos, coro y bailarines integran Okokán, que desde 1989 mantienen vivo un amplio repertorio de bailes afrocubanos y música popular cubana, comentó a la Radio la bailarina Annelys Reyes Leal. Argumentó cómo en sus inicios  la pertenencia a Okokán tuvo su parte educativa y por tanto, una influencia de mejoramiento en la comunidad: los integrantes no podían fumar ni beber y debían mantener buena conducta.

Y al aprendizaje de cantos y técnicas de expresión danzaria se unió la investigación de los movimientos corporales de los orishas "al montarse" durante las fiestas religiosas o toques de bembé.

Comentó también sobre la formación continua de tocadores y bailarines: «el Director del grupo ( Juan Reyes) les ha abierto las puertas a la superación y a la salida para integrar otros conjuntos si lo desean, porque dice que  para él es un orgullo que lleguen a bailar en otros lugares y muestren el folklor de la manera que nosotros lo hacemos».

Concluyó la Fiesta de la Danza en Santa Clara
Muchachas que integran la agrupación músico danzaria Okokán.

Coreografías de aficionados, tan diversas como los ritmos, llenaron de alegría el centro de la ciudad este fin de semana, al celebrarse la Fiesta municipal de la danza.