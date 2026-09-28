Concluyó en Villa Clara Encuentro Hispanoamericano de Escritores (+Audio)

La Literatura infantil carece ahora para el sistema editorial cubano del interés que amerita, trascendió, según las experiencias de la Editorial Gente Nueva.

En el segundo y último día del Encuentro Hispanoamericano de Escritores, en el Foro Agesta, se habló sobre el tiempo de maduración suficiente para que un autor sea publicado por una editorial nacional, en este caso Gente Nueva, que ha tenido períodos de éxitos y publicaciones menores de autores que luego no han trascendido, como también quedó valorada la imprescindible edición de un libro.

Encuentro Hispanoamericano de Escritores. Foto de la autora.

Temas y normativas se deciden por editoriales y países, precisó Erick Mota, y señaló el deber social, formativo que tiene la Literatura para niños.

En sesión anterior se había hablado sobre la seducción de las ilustraciones para la Literatura infantil, la responsabilidad que entraña atraer con imágenes libres a los pequeños, conectándolos con la historia escrita para ellos.