Concluyó en Villa Clara el curso escolar en la Enseñanza Artística

Al Doctor Luis Enrique Díaz Peralta le fue confiada la dirección del Centro para la Enseñanza Artística "Olga Alonso" en el curso 2025-2026; un año de muchísimas dificultades que han sorteado en colectivo.

Fue un desafío la organización de la docencia general y artística en un Centro que no sólo tiene estudiantes de Villa Clara, y enseguida menciona el invaluable apoyo de todas las instituciones culturales, la AHS y la UNEAC, el Gobierno y sobre todo, la cooperación definitoria de los padres para respaldar a sus hijos.

77 jóvenes egresaron del Centro, procedentes de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Treinta graduados de nivel medio en Música, 18 en Danza, 5 en Teatro, 9 en Artes Visuales y 15 Instructores de Arte, 7 de Danza y 8 de Teatro.

Del total de graduados 5 ingresarán al Instituto Superior de Arte; 1 en Teatro, 1 en Música y 3 en Artes Visuales.

Díaz Peralta recordó los proyectos protagonizados por estudiantes de la Enseñanza Artística, tan aplaudidos y admirados por reinventarse, por la constancia: citemos el Ballet "Marta Anido", el Ensemble estudiantil "Néstor Palma", la Compañía "Oche' Nueva generación", el proyecto danzario del nivel elemental, el proyecto de creación de Artes Visuales "El cuartel", que ha recorrido comunidades e identificado eventos con gratificantes resultados.

El ensemble estudiantil de Cámara "Agustín Jiménez Crespo" se multiplicó, porque los alumnos del Maestro Alejandro Sánchez Camps se integraron a las agrupaciones de sus respectivas provincias de origen, con permanente presencia en las carteleras culturales de Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Y el Clan Pututi, que sorprendentemente tras la invitación para inaugurar Cubadisco 2026 ganó la oportunidad de grabar su primer disco en los Estudios "Abdala".

Con emoción reitera el Doctor Luis Enrique Díaz Peralta el respeto que merecen los estudiantes del Centro Provincial para la Enseñanza Artística; esos niños y jóvenes que han sabido asimilar nuevos y complejos derroteros para mostrar, a toda costa, su creciente talento.