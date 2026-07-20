Concluyó en Santa Clara Exuberarte 2026 (+Audio)

La edición XVII de la Fiesta de la Moda Artesanal Exuberarte, se hizo posible este fin de semana en Santa Clara.

«Es el resultado del trabajo y la constancia de los artesanos de la provincia y quienes laboran en el Fondo Cubano de Bienes Culturales, pues nos conminaron a no posponer la edición», explicó Serguey Pérez Pérez, Director de Cultura en Villa Clara.

En las pasarelas se exhibieron modelos para todos los grupos etarios, una muestra de la profesionalidad que han ganado los grupos de creación a lo largo de los años, y «cada vez lo hacen con mayor calidad y energía», añadió.

Por consiguiente, el público se congregó en áreas del parque "Las Arcadas" para disfrutar las pasarelas que se realizaron en horario diurno: 10 de la mañana y 6 y 30 de la tarde.

Hubo modelos frescos, otros más elegantes, novedosos y oportunos para el verano con el sello de sus diseñadores, realizados en Telarte de años anteriores pero siempre con su distinción.

Asimismo hubo Feria comercial en las tiendas del entorno y un kiosco para la ocasión.

«Y no queríamos que Santa Clara perdiera la tradición de convertirse en el centro de la moda artesanal cubana por estos días veraniegos», precisó Meireles Cardoso Rancaño, Director de la filial del Fondo Cubano de Bienes culturales en Villa Clara.

«Y a pesar de las condiciones adversas para hacerlo como lo soñamos, fue posible con los creadores que tanto talento y disposición muestran siempre, y ofrecieron sus pasarelas dando un aire de frescura. Y con todo el optimismo pensamos retomar en el 2027 el evento con mayor alcance», dijo.