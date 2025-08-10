Concluyó en Santa Clara cuarta edición del Festival Folkdanza

«Es un bonito evento esperado cada verano en Santa Clara y por su diseño llegó a un público extenso», comentó a la radio Chéster Chaviano, secretario de la Asamblea municipal del Poder Popular.

A la satisfacción de haber mostrado el folklor de sus pueblos se unió a los invitados extranjeros el agradecimiento al ser reconocidos varios miembros de las agrupaciones con la distinción por la "Colaboración cultural" con la ciudad de Santa Clara; por su desempeño comunitario y colaborativo 3 bailarines recibieron la "Llave de la ciudad" y como "Huésped Distinguido" fue nombrado Juan Rolando Camacho Asturizaga, investigador, periodista, profesor y director del Ballet Folklórico boliviano "Sentimiento nacional", país al que en el bicentenario de su independencia se dedicó la cuarta edición de Folkdanza.

Precisó Marta Meneses Mirabal, Presidenta del Comité organizador, que concluyó el Festival pero la delegación boliviana permanecerá en Santa Clara para desplazarse en actividades conjuntas: el lunes al Consejo popular Hatillo- Yabú; el martes al Consejo popular Vigía- Escambray y el miércoles al Hospital infantil "José Luis Miranda".