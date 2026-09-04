Concluyeron talleres de Animación para niños y jóvenes

Llegaron más niños y adolescentes que lo previsto, según exploración previa por las escuelas, y le sorprendió la calidad del trabajo de los muchachos, asegura, tanto en el dibujo, como en el modelado con plastilina.

Los acercó al cine cubano, a los personajes y realizadores de los Estudios de Animación del Icaic. Tuvo que autoprepararse para las clases teóricas, para confeccionar los libritos que fue entregando en cada encuentro: ardua labor creativa que los talleristas agradecieron y continuarán inmersos en sus propósitos.

En la segunda quincena de septiembre iniciarán una segunda temporada a la que han nombrado "Santa Clara anima", y ya adelantó a la radio Simón Naún que una tercera dedicarán al afiche en el Cine de Animación.

Se trata de talleres que surgieron para homenajear al Cine Club Cubanacán en su aniversario 50, el que se pretende integren más adelante los jóvenes que ya demuestran interés, habilidades y fantasía.