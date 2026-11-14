Concluye edición 43 del Festival de Cine de Invierno

Esta edición no entregó premios por especialidades, pero sí las instituciones que habitualmente colaboran: la Asociación de Comunicadores sociales entregó el lauro por spot a Gelacio Domínguez; la Galería Provincial otorgó premio por videoarte a los realizadores Antonio Albalat y Yunier Hernández Andrés, y por cartel cinematográfico a José Alberto Cardoso, quien mereció además el premio «Rafael González» como cineclubista destacado, que entrega la Casa de Cultura «Juan Marinello».

La Empresa Comercializadora de la Música «Rafael Prats» otorgó el lauro en video clip a Antonio Albalat, y el Premio de Honor del Cine Club Cubanacán le fue entregado a Yunier Hernández. Por su parte, la Uneac otorgó el premio «Raúl Rodríguez» al panel «50 años del Cine Club Cubanacán».

La Federación Nacional de Cine clubes de Cuba decidió entregar el Premio «Miguel Secades» por la obra de la vida a Manuel de Jesús Almeida Bada, activo realizador entre los fundadores del Cubanacán, con muy valiosa entrega y aportes.

Directivos del Gobierno Provincial y Cultura entregaron reconocimientos a Rolando Rodríguez Esperanza, quien representa el cine club Cubanacán y continúa el legado del soñador inolvidable Miguel Secades.