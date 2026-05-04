Concierto homenaje a Miriam Ramos en Santa Clara

"Siempre canté" será el concierto homenaje que el miércoles 6 de mayo, a las 9 de la noche, se dedicará a Miriam Ramos, en el Centro Cultural "La luna naranja".

Se trata de la grabación de un programa "Entre manos", dirigido por el realizador Juan Carlos Travieso y el periodista Raúl Nogués, y las canciones serán interpretadas por Vionaika Martínez, Liane y Vania, las muchachas de "Palabras", y las acompañarán los Maestros Roberto Fortún en la guitarra y Maikel Elizarde en el tres.

Con Elizarde conversé a propósito del encuentro, que ya augura ser inolvidable, con estos argumentos: «"La luna naranja" es un sitio mágico, donde la trova se expresa como un colibrí, inquieta, libre, colorida. Estaré con Liane, una de las mejores voces de este país y junto a Vania hacen un dúo imperial; para mí el mejor dúo en la historia musical cubana. Y desde que vivo en La Habana soy vecino de Miriam Ramos, vivimos en el mismo edificio, somos amigos y me visita muchísimo. Participé en el último disco que ella hizo, "De versiones y raíces". Con el sentido de la nueva trova llevó las canciones más añejas a su voz y estilo, poseedora de una voz madura y preciosa. Muchas de esas canciones serán interpretadas por Vionaika el miércoles 6 y la acompañaremos mi amigo y excepcional guitarrista Fortún, y yo», explicó.

«Entonces es un inmenso placer estar invitado a este concierto homenaje al que no podrá asistir Miriam por cuestiones de salud, pero se siente muy bien representada por el elenco invitado, comentó al conocer el proyecto», añadió Elizarde.