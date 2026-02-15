Con las premiaciones concluyó el Festival “Santa Clara enamorada”

El jurado de música, integrado por El Maestro Alejandro Sánchez Camps, Juan Campos y Enrique Cárdenas decidió otorgar el primer premio a Kevin Duval (género canción); el segundo a Laura O'farrill (género fusión) y el tercero a Alexei Torres Castillo, quien por su ranchera mereció el Premio de la Popularidad.

Los escritores Luis Pérez de Castro, Rainer Castellá Martínez y Luis Machado Ordext, integrantes del jurado de Literatura, concedieron el Premio a la joven Claudia Caridad Rodríguez, por su obra Santa Clara-Tenesse, y menciones a Ismael Rodríguez Torres y Mayito Gutiérrez, quienes también se expresaron en décimas.

La novena edición se desarrolló entre el 13 y 14 de febrero en el proyecto “Sigfredo Ariel” de la librería “Delfín Sen Cedré” y el Centro Cultural “El Bosque”.