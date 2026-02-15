Con las premiaciones concluyó el Festival “Santa Clara enamorada”

CMHW
Con su premiación concluyó el Festival “Santa Clara enamorada”
Fotos: Tomadas de la página de Facebook Sucursal Artex Villa Clara

Leonor Esther Martínez

Domingo, 15 Febrero 2026 10:41

Organizada por la Sucursal de Artex en Villa Clara, la novena edición del Festival “Santa Clara enamorada” recibió una veintena de obras que fueron defendidas por sus autores.

El jurado de música, integrado por El Maestro Alejandro Sánchez Camps, Juan Campos y Enrique Cárdenas decidió otorgar el primer premio a Kevin Duval (género canción); el segundo a Laura O'farrill (género fusión) y el tercero a Alexei Torres Castillo, quien por su ranchera mereció el Premio de la Popularidad.

Los escritores Luis Pérez de Castro, Rainer Castellá Martínez y Luis Machado Ordext, integrantes del jurado de Literatura, concedieron el Premio a la joven Claudia Caridad Rodríguez, por su obra Santa Clara-Tenesse, y menciones a Ismael Rodríguez Torres y Mayito Gutiérrez, quienes también se expresaron en décimas. 

La novena edición se desarrolló entre el 13 y 14 de febrero en el proyecto “Sigfredo Ariel” de la librería “Delfín Sen Cedré” y el Centro Cultural “El Bosque”.