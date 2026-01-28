CMHW
Foto: Fidel Tejeda
Con la energía y el ímpetu de Toques del Río en Santa Clara (+Video)

Oscar Salabarría Martínez

Miércoles, 28 Enero 2026 06:57

Con la energía y el ímpetu que les caracteriza, los muchachos del grupo Toques del Río hicieron bailar a los participantes en la Marcha de las Antorchas, efectuada en la ciudad de Santa Clara, vísperas del aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional José Martí.

Al culminar la marcha en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Marta Abreu y el Che, la agrupación liderada por Zeney Alonso Pérez, invitada al 41 Festival Internacional Jazz Plaza 2026 en Villa Clara, desató alegría y entusiasmo entre estudiantes de diferentes enseñanzas, así como jóvenes trabajadores, combatientes, intelectuales, y de diversos sectores que acudieron a rendir tributo al Hombre de la Edad de Oro.

Durante casi una hora, los músicos y cantantes pinareños interpretaron temas de sus primeros discos, sobre todo del segundo "No me formes crisis", el el cual se encuentran promocionando por todo el país, además de algunas pinceladas del próximo álbum que ya tienen en proyecto.

