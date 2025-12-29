Con gran proyección Camerata estudiantil villaclareña

La integran 20 alumnos y 3 son sus profesores: Daylin Toriza, Tomás Moré y su director, Juanito Águila Mendoza, quien resume los momentos más importantes vividos en el 2025.

«Entre los más relevantes están la participación en el Festival de música de cámara "A tempo con Caturla"; el Festival "José Manuel Vázquez del Rey", celebrado en Cienfuegos; el espectáculo "Concierto de luna" junto a Yeni Turiño, Trovarroco y el Guiñol de Santa Clara; también fuimos invitados al concierto dominical que en la UNEAC conduce la profesora y musicógrafa Isabel Díaz de la Torre, y realizamos el tercer taller de verano del Centro Regional para la Enseñanza Artística "Olga Alonso"», comenta.

Ya al cierre del año la Camerata fue invitada a ofrecer una selección de obras a los turistas en la Cayería norte; la mejor oferta musical, añadió Águila Mendoza.

Como resultado de la dedicación y habilidades con sus instrumentos, los muchachos de la Camerata están interpretando obras del repertorio de la Orquesta de Cámara "Rubén Urribarres" y por supuesto, llena de orgullo a sus profesores.

El Maestro italiano Emanuel Pascualini, con larga experiencia en la formación de agrupaciones juveniles, quedó impresionado tras la última presentación de los muchachos, dijo, por el porte, la seguridad, la manera tan profesional que a sus cortas edades, ya muestran ante el público.