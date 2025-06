Comparten experiencias representantes de proyectos comunitarios del centro de Cuba (+Audio)

Defender la plenitud que ofrece el arte: esto es lo más importante que puede hacer el país en este momento, trascendió en el intercambio de experiencias entre líderes de proyectos comunitarios y representantes de la vanguardia artística de las cinco provincias centrales, que sesionó este viernes en el salón Cubanacán, del Hotel La Granjita.

Fue presidido por Dyango González Guerra, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura.

«Yo siempre digo que cuando uno va actuar a una comunidad no sabe para quién lo hace; no sabe la sensibilidad que está esperando por uno; no sabe a quién ganó para siempre en el terreno de la cultura», expresó el titular del sector.

En el encuentro se escucharon las experiencias del macro proyecto camagüeyano "Golpe a Golpe", del proyecto agroecológico socio-cultural terapéutico "Verde Esperanza", y sobre la urgencia del apoyo y transformación a la que se ha visto abocado el cienfueguero "Teatro de los Elementos".

«Cada experiencia cuenta», señaló el ministro de Cultura, y llamó a aportar herramientas desde los cineclubes con una mirada crítica, cuestionadora hacia el audiovisual e instó a que las escuelas como centros rector y los instructores de arte jueguen su papel en la comunidad.

Estuvieron presentes los directores provinciales de Cultura y la representación de la UNEAC y la AHS de Cienfuegos, Camagüey, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y la provincia anfitriona. Foto de la autora.

Nelson Amey Aragón, presidente de la Cátedra Nacional de Cuentería Campesina y Tradicional en Los Ramones, Ciego de Ávila, expresó que quienes se involucren en proyectos tienen que proveer de conocimientos y proyecciones de nuestros tiempos a quienes en las comunidades han hecho grandes aportes a la cultura del país desde quizás la inocencia, porque esta gente del campo ha aportado a casi todas las variantes y las vertientes de la cultura de nuestro país.

Por su sostenido aporte a los proyectos que lideran, fueron reconocidos los villaclareños Ramón Silverio, Pablo Font, Anabel Ramírez, Eliot Porta, Rolando Rodríguez, César Irigoyen, Yenier Pérez, Marta Meneses, Luis Manuel Pérez Boitel y Marcelo de Armas.