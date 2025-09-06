Compañía de teatro infantil Colibrí celebra su tercer aniversario (+Audio)



Ana Claudia Fernández Veloso y Eitan Marichal Mendoza, los protagonistas de una hermosa puesta escena, aseguran que el teatro y lo aprendido junto a sus compañeros de Colibrí los han ayudado a crecer como artistas y a ser felices.

Saraday Medina Díaz de Villegas, creadora de Colibrí y presidenta de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Villa Clara, agradeció por su parte, a todos los que han puesto el corazón, «en un proyecto que se fragua desde el alma y para llevar el arte a comunidades muy apartadas y hasta donde haga falta sembrar sentimientos».

Vuelve el teatro para niños y niñas al Mejunje de Silverio en Santa Clara, para celebrar el tercer aniversario de Colibrí, una compañía que hace volar la esperanza y el amor a todas partes.