Compañía de teatro infantil Colibrí celebra su tercer aniversario (+Audio)

Compañía de teatro infantil Colibrí celebra su tercer aniversario
Fotos del autor.

Oscar Salabarría Martínez

Domingo, 07 Septiembre 2025 13:23

"Relato de un pueblo roto",  una obra impregnada de esperanzas, mensajes de amor, espiritualidad y alegría contagiosa de niños y niñas, colmó de aplausos la Sala Margarita Casallas, en El Mejunje de Silverio, en Santa Clara, para celebrar los tres años de la compañía de teatro infantil Colibrí que dirige la reconocida instructora de arte Saraday Medina Díaz de Villegas. 


Ana Claudia Fernández Veloso y Eitan Marichal Mendoza, los protagonistas de una hermosa puesta escena, aseguran que el teatro y lo aprendido junto a sus compañeros de Colibrí los han ayudado a crecer como artistas y a ser felices. 

Saraday Medina Díaz de Villegas, creadora de Colibrí y presidenta de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Villa Clara, agradeció por su parte, a todos los que han puesto el corazón, «en un proyecto que se fragua desde el alma y para llevar el arte a comunidades muy apartadas y hasta donde haga falta sembrar sentimientos». 

Compañía de teatro Colibrí

Vuelve el teatro para niños y niñas al Mejunje de Silverio en Santa Clara, para celebrar el tercer aniversario de Colibrí, una compañía que hace volar la esperanza y el amor a todas partes.