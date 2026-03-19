

Del 20 al 25 de marzo, el Museo de Artes Decorativas se vestirá de gala para celebrar la llegada de la primavera, con la jornada cultural "Como si fuera la primavera", auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura en Villa Clara y la Dirección Municipal de Cultura de Santa Clara.

Este evento, que promueve el renacer, la sensibilidad y la esperanza, ofrecerá una serie de actividades dedicadas a la palabra, la inclusión y la creación.

La jornada comenzará el 20 de marzo a las 10:00 a.m. con la inauguración de la exposición transitoria “La música secreta de las palabras”, que presentará una colección de máquinas de escribir.

Esta exposición no solo celebra el inicio de la primavera y el Día Internacional de la Poesía, sino que también rinde homenaje a la palabra como un puente entre emoción y memoria, ya que cada máquina expuesta guarda historias y pensamientos.

El 21 de marzo, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo el espectáculo “Siempre será el amor”, protagonizado por Lidia Meriño y Carmen Margolles. Este evento está especialmente diseñado para niños con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, creando un espacio inclusivo, donde la literatura, el teatro y la música se unen en un lenguaje de amor y alegría, coincidiendo con el Día Mundial del Títere.

El 22 de marzo, a las 5:00 p.m., se realizará la tertulia “Yo llevo el sol en mi alma”, con Arístides Vega y el invitado Jesús Lozada. Este espacio buscará fomentar el diálogo y la reflexión en torno a la poesía, la creación artística y el poder renovador de la palabra.

El 24 de marzo, a las 10:00 a.m., los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo “El baúl de los cuentos”, también a cargo de Carmen Margolles y Lidia Meriño. Esta propuesta acercará al público infantil a los relatos clásicos de los hermanos Grimm, estimulando su imaginación y amor por la lectura.