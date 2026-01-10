Cita con Silvio Rodríguez en Santa Clara 

La víspera, el autor de canciones como El necio y Ojalá participó en un concierto realizado en su homenaje en el cine teatro “Camilo Cienfuegos”, donde bajo la conducción de los intérpretes Rey Montalvo, Marta Campos y Vania Martínez, varias voces hicieron suyas las letras del trovador como parte de la grabación del programa televisivo “Entre manos”.
Silvio estuvo acompañado en el escenario por su hija Malva (en la voz y al piano) y su esposa Niurka González (flauta), y juntos evocaron las líricas de cantautores como Noel Nicola y Pablo Milanés.