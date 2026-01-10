Cita con Silvio Rodríguez en Santa Clara 

Foto: Tomada del perfil en Facebook de Dirección Provincial de Cultura.

La víspera, el autor de canciones como El necio y Ojalá participó en un concierto realizado en su homenaje en el cine teatro “Camilo Cienfuegos”, donde bajo la conducción de los intérpretes Rey Montalvo, Marta Campos y Vania Martínez, varias voces hicieron suyas las letras del trovador como parte de la grabación del programa televisivo “Entre manos”.

Foto: Tomada del perfil en Facebook de Claudio Peláez Sordo.

Silvio estuvo acompañado en el escenario por su hija Malva (en la voz y al piano) y su esposa Niurka González (flauta), y juntos evocaron las líricas de cantautores como Noel Nicola y Pablo Milanés.