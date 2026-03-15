Cine Club Cubanacán, a 50 años de su fundación

Desde el mes de enero han proyectado valiosos materiales en Festivales nacionales: durante el Jazz Plaza en Santa Clara hubo oportunidad para apreciar los documentales "Hablemos de la rumba", de José Alberto Cardoso y Rolando Rodríguez, "Te esperaré", dedicado por Adael Cendoya a Gustavo Rodríguez, "Ela O' Farrill: canción y olvido", de Rolando Rodríguez.

Obras del Cubanacán han sido exhibidas en la Muestra nacional de cine cubano, en el habanero Proyecto 23, para competir en 8 categorías, "La tarde", de José Alberto Cardoso; "Como una flor y nada más", de Rolando Rodríguez, "Todo por saber", de Aristóteles Simón y Gelacio Domínguez, "Happy Birthday", de Miguel Yanes y "Sendero de Ángeles", de Yunier Hernández y Rolando Rodríguez.

En los espacios de apreciación, en la Sala 3D del Cine "Camilo Cienfuegos", se incluyen materiales de corta duración, como también en la selección que ofrece la Sala Girón, tanto en la sede como en su programación itinerante.

Ahora mismo, entusiastas realizadores están enfrascados en el documental "50 años", valioso por cuanto muestra: antecedentes, el nacimiento del Club, artistas aficionados que descollaron, palabras de personalidades del séptimo arte, significado del Cubanacán como patrimonio audiovisual.

Es también polémico, porque ¿cómo encerrar en breves minutos el resultado en imágenes de 5 décadas de incansable labor creativa? Y en eso se afanan importantes directores del Cine Club, quienes han seleccionado fotografías, fragmentos de entrevistas y materiales de todos los tiempos.

Citemos "Chaflán, un comediante de pueblo", "Retazos", "Mariposa de papel", "Agua y fuego", "La caja de chiclets", "Soy parrandero", entre ficciones, documentales, vídeos arte, vídeos clip, spot y animados.