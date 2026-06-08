Centro de documentación salvaguarda el patrimonio en Villa Clara

La inversión tecnológica, respaldada por el Ministerio de Cultura, permitió la creación de un repositorio con cientos de miles de archivos cinematográficos de todo el mundo, clasificados por director, así como una biblioteca digital con decenas de miles de títulos y una hemeroteca que resguarda revistas de circulación limitada, muchas de ellas desconocidas para el público general.

Ricardo Riverón Rojas, escritor y presidente de la UNEAC en Villa Clara, declaró a la ACN vía WhatsApp que el centro ha logrado sostenerse a pesar de las dificultades impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico y el cerco petrolero de Estados Unidos.

“Todo está concebido para dar servicio, pueden venir con una memoria, hacer su solicitud y se les entrega el archivo sin costo; muchos no saben lo valioso que hay ahí”, afirmó.

Comentó que entre los fondos más valiosos se encuentra un repositorio martiano muy nutrido, con miles de archivos sobre la vida y obra del Héroe Nacional de Cuba, lo que convierte al centro en un referente obligado para investigadores que buscan pasajes poco estudiados de José Martí.

También dispone de música de diversas vertientes —popular, culta, ópera con subtítulos en español—, diccionarios especializados (musical, filosófico, de la lengua) y un sistema para el aprendizaje de idiomas, precisó.

El centro ha extendido su labor más allá de la consulta documental, pues su proyección comunitaria incluye la realización de cines de bate dirigidos fundamentalmente a estudiantes de nivel medio, utilizando el fondo fílmico disponible.

La primera proyección fue de la película “Vestido de novia”, de Marilyn Solange, y recientemente se exhibió “La vida es bella” para alumnos de décimo grado, con buena acogida entre los jóvenes, informó.

Riverón Rojas subrayó que la instalación también recibe donaciones de personas que desean enriquecer sus acervos: “El que tenga algo que crea puede ser entregado, lo recibe y lo incorporamos; esta política ha permitido diversificar los fondos y fortalecer la vocación participativa del proyecto, abierto a la colaboración de la comunidad artística y el público en general”.

El centro de documentación Tony Pérez fue concebido como un espacio de acceso libre y gratuito al conocimiento, en un contexto donde las limitaciones de conectividad y la carestía de recursos digitales afectan a investigadores, estudiantes y creadores; su permanencia activa demuestra la capacidad de resistencia de las instituciones culturales cubanas frente a las presiones externas.

La UNEAC fue fundada el 22 de agosto de 1961 por iniciativa de Fidel Castro, con el propósito de agrupar a los creadores del país en una sola organización profesional y fraternal; la filial de Villa Clara, una de las más activas del país, ha promovido numerosos proyectos de promoción cultural, investigación y defensa del patrimonio, entre los que se destaca este centro de documentación que honra la memoria de Tony Pérez, relevante intelectual villaclareño.