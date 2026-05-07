Celebrarán en Villa Clara el Día del son cubano

Presentaciones de agrupaciones en barrios santaclareños, conversatorios y la inclusión del cine confieren un dinamismo al homenaje dedicado a Miguel Matamoros y Miguelito Cuní, grandes exponentes del género vocal e instrumental, cuya práctica ha sido reconocida como Patrimonio inmaterial de la Humanidad.

La Jornada propone las presentaciones del Septeto Cubanacán, Awó Aché, las Orquestas de Alejandro y sus Ónix , Guzmán y su Poder Latino, La Hermandad, Sabor de Cuba, el Quinteto Criollo, el Trío Antillano y el Grupo Raíces.

Y para el sábado 9, a las 10.00 a.m. se organiza una simultánea nacional de ruedas de casino en las principales plazas de cada municipio con la idea "Retomando el son".

Un amplio programa de iniciativas culturales tendrá espacio, estas son algunas propuestas:

8 de mayo



Evento Teórico por el día del Son Cubano. Hora. 9:00 a.m. Lugar: lobby del Cine Camilo Cienfuegos

Presentación de la agrupación Raíces. Hora. 3:00 p.m. Lugar: parque Vidal (frente a la Casa de Cultura)

Presentación de agrupación Awó Aché. Hora. 5:00 p.m. Lugar: Reparto Condado (calles Ciclón y San Cristóbal)

Presentación de la Orquesta Guzmán y su Poder Latino. Hora. 5:30 p.m. Lugar: parque Vidal

Proyección de la película El Benny. Hora.7:30 p.m. Lugar: parque Vidal.

Presentación del Septeto Cubanacán. Hora. 9:00 p.m. Lugar: parque Vidal (frente a la Casa de Cultura)

9 de mayo

"Con la Tova y el Son" Presentación de Son Antillano. Hora. 10:00 a.m. Lugar. CPC Arcadas.

Simultánea Nacional de Ruedas de Casino "Retomando el Son", el día 9 de mayo. Hora. 10.00 a.m. en las plazas principales de los 13 municipios.



