Celebrará UNEAC villaclareña aniversario 46 de su fundación (+Audio)

El 5 de octubre, 46 años atrás, fue fundado el Comité Provincial de la UNEAC en Villa Clara, y para celebrarlo se organiza el espectáculo "La quinta angustia y la voz esperanzada", que será en el patio de la institución el lunes 6, a las 9 de la noche.

«Como solemos hacer las cosas nosotros, muy poético, digamos solemne», explicó Wilfredito Rodríguez Álvarez, presidente de la filial de Artes Escénicas.

Se inspiraron en la poesía menos explorada de Nicolás Guillén, presidente fundador de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba; autor del poemario "Cuatro angustias y una voz esperanzada", reconocido por su pleno sentido humano de trascendencia universal.

La primera parte se relaciona con la obra del Poeta nacional cubano y el núcleo del espectáculo será el cuento "Mis dos abuelos", de Luis Cabrera Delgado, un escritor muy cercano a Dripy por ser su asesor; también vicepresidente primero del UNEAC durante muchos años.

Los acompañará el trío Cacique, se utilizará mucha música de la trova tradicional que irá «cosiendo los pequeños fragmentos teatrales», precisó Rodríguez Álvarez.

Prestigiosos escritores y artistas se integran en el Comité Provincial de la UNEAC, cuya sede se distingue por la singularidad de sus actividades.

«Tenemos artistas de mucha valía. Y algo que que se viene haciendo desde hace ya algún tiempo y es muy válido: hacer propuestas mezclando las distintas manifestaciones; nos está dando el espacio de juntarnos para hacer propuestas artísticas de mayor rigor», consideró.