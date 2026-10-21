CMHW
Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

Leonor Esther Martínez

Miércoles, 21 Octubre 2026 01:47

El Día de Cultura cubana fue celebrando este martes en la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí, con una Gala que llevó por nombre "Con un poco de amor". 

Varias y muy sentidas motivaciones tuvieron los artistas que integraron el elenco, encabezado por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, Áudinos Ensemble y el Orfeón estudiantil del Centro Provincial para la Enseñanza Artística, para interpretar obras escogidas del pentagrama nacional que fueron coloreadas con estudiantes de ballet y danza.Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

Vale destacar que el programa de mano detalló a cada participante en la Gala, lo que significa cuanto se esmeran en lo individual para resaltar lo mejor de nuestro arte.Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

En la ocasión se entregaron los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria 2026, y fue reconocida la Dirección de Cultura en Villa por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno: Susely Morfa González y Milaxy Sánchez Armas, respectivamente.Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

La Sala estuvo colmada de público, que aplaudió la elegancia con la que fue concebido el espectáculo conmemorativo y demostró, una vez más, los valores de nuestros artistas.