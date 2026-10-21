Celebran Día de la Cultura Cubana en Villa Clara

Varias y muy sentidas motivaciones tuvieron los artistas que integraron el elenco, encabezado por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, Áudinos Ensemble y el Orfeón estudiantil del Centro Provincial para la Enseñanza Artística, para interpretar obras escogidas del pentagrama nacional que fueron coloreadas con estudiantes de ballet y danza.

Vale destacar que el programa de mano detalló a cada participante en la Gala, lo que significa cuanto se esmeran en lo individual para resaltar lo mejor de nuestro arte.

En la ocasión se entregaron los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria 2026, y fue reconocida la Dirección de Cultura en Villa por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno: Susely Morfa González y Milaxy Sánchez Armas, respectivamente.

La Sala estuvo colmada de público, que aplaudió la elegancia con la que fue concebido el espectáculo conmemorativo y demostró, una vez más, los valores de nuestros artistas.