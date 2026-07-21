Celebra tres años la Camerata "Néstor Palma"

Lo integra una veintena de estudiantes del Centro Provincial para la Enseñanza Artística "Olga Alonso", quienes interpretan un repertorio de música internacional con arreglos a su formato, que reúne violines, violas, oboes y contrabajo.

Los muchachos aseguran que viven una gran experiencia; se preparan a gusto, porque su director Juanito Águila Mendoza les transmite alegría al montar nuevas obras a su repertorio, que han presentado en La Casa de la Ciudad de Santa Clara, la sede de la UNEAC, el parque Las Arcadas, en instalaciones turísticas de la Cayería Norte, en la cienfueguera Escuela de Arte "Benny Moré".

Y van adquiriendo seguridad al interpretar ante los diversos públicos, mientras los une el trabajo grupal para lograr bonitas interpretaciones.

«Siempre es bueno andar con la música en el alma», me dijo un joven violinista en formación.

La Camerata lleva el nombre Néstor Palma, violinista, pianista, compositor y director de orquesta quien vivió en el siglo XIX, santaclareño enaltecido por la crítica europea y fue el autor del Himno dedicado a Santa Clara.

El profesor y director, amigo y ejemplo de dedicación por la música, el violinista Águila Mendoza, se emociona ante los aplausos por las ejecuciones de su Camerata: «Han sido tres años de magnífico trabajo con los muchachos que han crecido grandemente; están motivados y centrados en su tarea que es tocar su instrumento y lograr entre todos una obra bonita», dijo.

Los resultados de estos años los dedican al Centro que forma a los jóvenes instrumentistas, a las familias que tanto los apoyan y estimulan, al virtuoso músico santaclareño que honra con su nombre la agrupación: Néstor Palma.