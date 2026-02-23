Biblioteca Provincial Martí: caudal de saberes en 101 años (+Audio)

La programación del mes de febrero se ha intencionado para recordar el onomástico tanto en las salas de la institución como en las actividades comunitarias.

Este lunes 23 de febrero desarrollarán la actividad "Puertas afuera", una singular propuesta, «porque el portal de la Biblioteca es ocupado por cada una de las salas y departamentos, y los especialistas y técnicos presentan al público interesantes fondos bibliográficos, lo más novedoso que posee cada recinto y forma parte de los tesoros de la Biblioteca; promocionan los servicios y se convierte en una interesante actividad de interacción con su público», describió el director de la institución, Jorge Antonio Rodríguez Guillén.

"Caudal de saberes" es la invitación para celebrar su aniversario el martes 24. Trabajadores en ejercicio, jubilados e invitados protagonizarán un taller de experiencias, anuncian presentaciones de libros y agrupaciones corales.

«Las puertas de la Biblioteca Provincial Martí siempre estarán abiertas para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes; para que todo el público en general pueda buscar e indagar en ese universo del conocimiento que tenemos el deber de atesorar y divulgar», expresó Rodríguez Guillén.

«La Cultura salva, la lectura salva, enriquece, engrandece, fortalece el espíritu y estamos en momentos de buscar lo que nos identifica, lo que nos define, lo que nos hace grandes como nación, como personas. Y la Biblioteca está ahí para ayudar en ese propósito».