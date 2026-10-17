Asiste Díaz-Canel a acto central por aniversario 40 de la AHS

La conmemoración tuvo lugar en el Memorial José Martí de la capital, en presencia de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas; Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS; y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; entre otros dirigentes, fundadores, y destacadas personalidades del arte y la literatura.

Fundada el 18 de octubre de 1986, la organización reúne a jóvenes escritores, artistas, intelectuales y promotores de toda Cuba, menores de 35 años; y la campaña de estas cuatro décadas, Alma AHS, ha desplegado una amplia agenda en las diferentes sedes provinciales, —incluyendo la nacional, el Pabellón Cuba—, con gran presencia juvenil y comunitaria.