CMHW
Próxima edición del Festival Puchísimo jazz.

Anuncian próxima edición del Festival Puchísimo Jazz

Leonor Esther Martínez

Viernes, 12 Septiembre 2025 07:45

Santa Clara y Placetas vibrarán a ritmo de jazz cuando los días 21, 22 y 23 de septiembre acojan otra edición del evento Puchísimo Jazz, dedicado a Pucho López. 

Se reedita en el noveno mes del año porque coinciden en este mes su fecha de nacimiento, el 23 de septiembre de 1956 en la Villa de los Laureles, y su deceso el 15 del 2012, en Santa Clara.

El virtuoso Víctor López Jorrín (Pucho) se colocó entre los más sobresalientes músicos cubanos y referente como estudioso e incluso, transgresor cuando se trata del jazz.

Pianista, compositor, arreglista desde los 15 años, fue director y productor discográfico; recoge su biografía que en unos 15 países interpretó su música, la que también creó para cine, televisión y ballet. 

El proyecto del evento homenaje surgió como propuesta del promotor cultural y músico Eliot Porta, quien sostiene que engrandecen la cita la conexión con el Festival InternacionalJazz Plaza y el interés de importantes músicos en unirse al tributo. 

Según el crítico Oni Acosta, «la diversidad estilística de Pucho López le permitió hacer arreglos con un sólido ropaje jazzístico y a la vez, rodearse de otros recursos expresivos sin reiteraciones ni falsos códigos al ampliar su trabajo».

Pero el género que lo acompañó, que lo consagró, fue el jazz; por eso se reeditará este septiembre, entre el 21 y el 23, en Placetas y Santa Clara, el encuentro homenaje “Puchísimo Jazz”.