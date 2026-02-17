Anuncian celebración por el Día del Instructor de Arte

Será una jornada necesaria, dijo, esencial para dar a conocer un proyecto que de conjunto con la Asociación Hermanos Saíz, la Dirección de Cultura en Villa Clara, la Federación Estudiantil Universitaria, la de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Enseñanza Artística lanzará la UJC con el propósito de llevar el arte a las comunidades.

Se trata de una unión creativa imprescindible en los momentos que vive el país, argumentó, para llevar el arte a los consejos populares; ofrecer un poco de luz espiritual a sus moradores.

Las principales actividades el día 18 se desarrollarán en el parque “Leoncio Vidal” y las instituciones en su entorno: la Sala Caturla, el Museo de Artes Decorativas y el cine teatro “Camilo Cienfuegos”.

«Será un homenaje a nuestros instructores de arte y el marco para el lanzamiento de un proyecto que hemos soñado para entre todos, llevar la alegría de nuestros jóvenes en esas propuestas que hacen sonreír, transmitir ilusiones y devolver el sueño a las cubanas y cubanos donde quiera que podamos ser capaces de llegar», precisó.