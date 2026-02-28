Villa Clara: continúa la Enseñanza Artística curso escolar pese a complejidades energéticas

Para las clases de las especialidades, han abierto sus puertas martes y jueves las instituciones culturales de la ciudad de Santa Clara, mientras la sede universitaria "Manuel Fajardo" cede once aulas para la docencia general, explicó a la radio Raquel Díaz Rodríguez del Rey, vice directora de la institución.

En un primer recorrido nos detuvimos en la Sala AIMOHEZ del Museo de Artes Decorativas, donde el profesor Alejandro Sañudo impartía su clase de Solfeo a niños de sexto grado que cursan estudios de flauta y violín.

«No es lo ideal», dijo, «pero se estimula el conocimiento y el propio interés por avanzar».

El Museo de Artes Decorativas abre su sala multipropósito para que reciban Solfeo alumnos se Flauta y Violín

Entre los alumnos de octavo grado que se especializan en guitarra, trompeta, tres y corno, Lisdaín Carrero Bacot agradeció la posibilidad que ofrece "La Luna naranja" para los encuentros de Apreciación musical, Solfeo e instrumento.

Aguardando a jóvenes que se forman como Instructores de Arte, el Doctor Javier Rodríguez Galindo destacó la disposición de Ramón Silverio al recibir alumnos de Teatro en El Centro Cultural "El Mejunje", donde el mago-profesor comenzaría las técnicas del Clawn.

«Y se sienten muy cómodos por tener aquí la Sala "Margarita Casallas" para su desarrollo», acotó.

Será en el Grupo teatral Dripy el estreno de la obra con la que se graduarán dos estudiantes de 4to año

En la sede del grupo teatral "Dripy" apreciamos la responsabilidad con la que dos estudiantes de cuarto año ensayan su espectáculo final: Elsa María Ruíz Gutiérrez y Néstor David Gálvez Aleaga, quienes catalogaron de "equipazo" el que conforman Anita, Lauren y Wilfredito para recibirlos y conducir su proyecto de graduación.