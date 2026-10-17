“Alma libre”; espectáculo homenaje a la Asociación Hermanos Saíz en su 40 aniversario (+Audio)

«En el Consejo Nacional siempre se valora la calidad artística de los asociados villaclareños; una filial que gracias a su talento ha obtenido muchas becas “El reino de este mundo”, que le ha permitido a músicos grabar su primer disco, hacer video clips, grabar conciertos en vivo. A artistas visuales costearse sus exposiciones; a los realizadores audiovisuales hacer trabajos televisivos, y en todos los casos, se han propuesto resaltar la obra de la AHS —comentó a la radio su presidenta en Villa Clara, la escritora Elizabeth Casanova Castillo.

Varias actividades han enaltecido previamente la labor de la asociación juvenil, pero se organiza una gala central de cumpleaños para el propio domingo en el parque Leoncio Vidal; un espectáculo que comenzará a las 9.00 p. m.

«Abierta a la ciudad, precisa: el talento es íntegro de la Asociación; se estrenarán materiales audiovisuales resultados de la cruzada por el Escambray, los spots de los principales eventos de música y encuentro de escritores; otros que nacieron en Ciudad Metal, el evento de Hip hop 2 de 10. Y el video clip de la campaña de aniversario: “Alma AHS”; por eso la Gala llevará por nombre “Alma libre". Será momento para agradecer a otras instituciones por su presencia y apoyo en todo lo que hacemos», dijo.

Tras la gala, en la sede de la AHS serán entregados los carné como nuevos afiliados a 16 jóvenes y despedirán a los que arriban a la edad límite —lo que no ha limitado nunca su participación y colaboración creativa— asegura Casanova Castillo.

Domingo 18 de octubre, 9 de la noche en el parque Leoncio Vidal: espectáculo “Alma libre”; un homenaje de la joven vanguardia artística a la Asociación Hermanos Saíz en su 40 aniversario.