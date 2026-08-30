Alberto Rodríguez Copa, siempre rodeado de niños.

Allí se presentó su poemario "Historia universal según el abominable hombre de las nieves", que incita a la fantasía a través de "Las estatuas", "El último dinosaurio", " Sobre el diluvio universal", "Reflexiones del Hechicero", " El precio del arte ", "Camino al Paraíso", por solo citar algunos.

La trovadora Yeni Turiño regaló sus canciones durante la programación del Pabellón Infantil

El libro en cuestión mereció el Premio UNEAC Ismaelillo de poesía 2024.

«Había tenido la dicha de ganar el mismo premio en el año 2004 con el volumen "La vida en un sombrero" y como es uno de los reconocimientos más significativos del país para mí fue una gran alegría volver a recibirlo 20 años después; un tremendo incentivo»

Rodríguez Copa añadió sobre la literatura infantil que a veces «he tratado de posponerla, de darle un descanso para dedicarme a los textos con destino lectores adultos, y hasta he logrado publicar para estos crónica, poesía, ensayo, pero la Literatura para niños vuelve y ocupa ese puesto nuevamente. Nadie se ha dado cuenta de mi labor en otros géneros porque éste me ha llevado casi todo el tiempo. Además, es un placer enorme dedicarme a ella. Trato de comunicarme con los muchachos porque mi profesión como docente hace más de 30 años me permite moverme en ese ambiente de niños, adolescentes y jóvenes», precisó.

Los pequeños disfrutaron poesías leídas por su autor y el espectáculo del Guiñol de Santa Clara

Sobre los intereses actuales y proyectos literarios comentó el Presidente de Honor de la Feria del libro en Santa Clara que tiene un poemario para adultos a punto de concluir y otro prácticamente terminado; en proceso de revisión un libro de ensayos sobre Martí.

«Si bien existen historiadores e investigadores del tema, Martí es uno de los autores más estudiados de la Literatura en lengua española y es fuente inagotable: siempre hay qué decir; esperen y verán», precisó.

Con su buen humor, inspirado siempre, Alberto Rodríguez Copa agradeció una vez más la deferencia de los organizadores de la Feria por darle espacio de Honor en la cita anual de las letras.