Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje (+Fotos y Vídeo)

«Siempre digo que con Martí, se está en duda y todo lo que se haga, es poco y en el arte también radica la responsabilidad de educar a las jóvenes generaciones sobre estos preceptos humanísimos por los cuales él vivió y se entregó hasta su muerte», subraya César Alain González Herrera profesor de actuación, guionista, y director de la puesta en escena.

«Emociona ver a nuestros muchachos en cada presentación, nos hace sentir..., nos hace llorar; estoy convencido de que el éxito de Abracadabra, es el trabajo en equipo, el deseo de seguir haciendo y el amor; vamos a utilizar el arte para construir el mundo que hoy se necesita», asegura González Herrera.

«Leonor, te quiero porque no te quieren...», «el amor madre a la patria...», «la muerte no es verdad cuando se se ha cumplido bien la obra de la vida...», todas esas enseñanzas martianas han calado hondo en los noveles actores Carlos Manuel, Karol Betancourt y Ernesto de Jesús. Para ellos, constituye un privilegio desentrañar la vida y obra de Pepe.

Creada en 2005, la compañía "Abracadabra", ha colocado en escenarios de todos el país emblemáticos espectáculos como «Peter Pan», o «Vida», éste último considerado entre los mejores estrenos de la agrupación.

Abrakadabra representó a Cienfuegos en el IV y VI Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz, efectuado en La Habana en mayo de 2023 y 2025, respectivamente.

La compañía participó, además, en la tercera edición del Festival Internacional Chavito, en la ciudad Nezahualcóyotl, de México, a donde llevaron el espectáculo musical «Peter Pan».

Sin lugar a dudas, "Abrakadabra" constituye un referente dentro del teatro musical infantil en Cuba, no solo por su mensaje fuerte y a la vez elocuente y enriquecedor, sino por la huella que deja en la vida de quienes pasan por su escenario.