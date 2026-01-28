CMHW
Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje

Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje (+Fotos y Vídeo)

Oscar Salabarria Martínez

Miércoles, 28 Enero 2026 19:29

«Pepe», un nuevo espectáculo de la compañía cienfueguera de teatro musical infantil "Abracadabra", arrancó  aplausos a los asistentes a la sala de teatro Margarita Casallas, de El Mejunje de Santa Clara. 

«Siempre digo que con Martí, se está en duda y todo lo que se haga, es poco y en el arte también radica la responsabilidad de educar a las jóvenes generaciones sobre estos preceptos humanísimos por los cuales él vivió y se entregó hasta su muerte», subraya César Alain González Herrera profesor de actuación, guionista, y director de la puesta en escena. Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje

«Emociona ver a nuestros muchachos en cada presentación, nos hace sentir..., nos hace llorar; estoy convencido de que el éxito de Abracadabra, es el trabajo en equipo, el deseo de seguir haciendo y el amor; vamos a utilizar el arte para construir el mundo que hoy se necesita», asegura González Herrera.

«Leonor, te quiero porque no te quieren...», «el amor madre a la patria...», «la muerte no es verdad cuando se se ha cumplido bien la obra de la vida...», todas esas enseñanzas martianas han calado hondo en los noveles actores Carlos Manuel, Karol Betancourt y Ernesto de Jesús. Para ellos, constituye un privilegio desentrañar la vida y obra de Pepe. Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje

Creada en 2005, la compañía "Abracadabra", ha colocado en escenarios de todos el país emblemáticos espectáculos como «Peter Pan», o «Vida», éste último considerado entre los mejores estrenos de la agrupación. Abracadabra se roba interminables aplausos tras estrenar «Pepe» en El Mejunje

Abrakadabra representó a Cienfuegos en el IV y VI Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz, efectuado en La Habana en mayo de 2023 y 2025, respectivamente. 

La compañía participó, además, en la tercera edición del Festival  Internacional Chavito, en la ciudad Nezahualcóyotl, de México, a donde llevaron el espectáculo musical «Peter Pan». 

Sin lugar a dudas, "Abrakadabra" constituye un referente dentro del teatro musical infantil en Cuba, no solo por su mensaje fuerte y a la vez elocuente y enriquecedor, sino por la huella que deja en la vida de quienes pasan por su escenario.