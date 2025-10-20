A 21 años de la Brigada de instructores de Arte (+Audio)

Formados desde la Pedagogía y según su vocación, los instructores de arte tienen la gran responsabilidad de conducir los procesos de creación artística y literaria en escuelas y comunidades.

Dianina Moya Vila, instructora de teatro graduada en el 2004, contó a la radio que actualmente se desempeña en la Escuela Especial "Chiqui Gómez", de Santa Clara.

«Trabajar con niños con diferentes características especiales nos llena. Se logran cosas espectaculares con ellos, es una labor que requiere mucho amor, cariño, dedicación y estoy muy contenta de continuar formando parte de este movimiento que aún sigue siendo joven. Antes trabajé mucho tiempo en la escuela primaria "Antonio Maceo", donde tuve mi grupo de niños aficionados categorizado a nivel provincial. Hicieron presentaciones, obtuvieron premios en festivales; son experiencias inolvidables».

Carlos Rafael Rodríguez es graduado de la especialidad de Artes Plásticas. Durante unos años tuvo la responsabilidad de dirigir la Galería de Arte en Manicaragua y estableció vínculos muy fuertes con el Evento de Ramón, que le ha favorecido su formación artística. Volvió a la escuela, a desarrollarse como instructor: «es una labor bella, porque ellos aprenden, yo aprendo de ellos. Ahora mismo trabajamos mucho con materiales no convencionales, pero se motivan y desarrollan su creatividad y habilidades».

Para todos los jóvenes brigadistas es el mensaje de su presidenta provincial, Saraday Medina Díaz de Villegas:

«En el aniversario 21, quisiera decirles que es un privilegio formar parte de este ejército de la Cultura, del humanismo. Muchísimas gracias por toda su contribución, su amor, su comprensión, sus ganas de todos los días vencer cada obstáculo; por esos deseos invariables de crear, de formar estas nuevas generaciones; ese amor y ese cariño que solo lo sabe hacer un instructor de arte miembro de la Brigada José Martí».