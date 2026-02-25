101 años al servicio de la información y la Cultura

En la Galería de Arte de la institución se dieron cita especialistas, trabajadores jubilados, lectores de todos los tiempos, docentes e invitados para evocar los más significativos momentos a través de las fotos expuestas, el relato de la bibliotecaria Maritza Contreras sobre la belleza de los libros infantiles y el Boletín "Meñique", un tesoro de la rectora de la red de bibliotecas públicas villaclareñas.

Como invitado especial acudió el historiador Arístides Rondón Velázquez, quien decidió donar a las colecciones de fondos raros y valiosos 2 volúmenes de su archivo personal: "Cuando reinaba su Majestad el azúcar", un detallado estudio de la industria azucarera cubana, por Roland Ely; y otro cuaderno singular que data de 1936,cuando se develó el monumento a Máximo Gómez en La Habana.

El Premio Nacional de Periodismo José Antonio Fulgueiras honró con sus anécdotas el acto de celebración, muy halagado, dijo, porque se trata de la primera presentación de títulos suyos tras haber sido distinguido con el Premio de Periodismo Histórico por la obra de la vida.

En el año de su centenario, eligió dos títulos de los que le ha inspirado: "El marabuzal" y "En eso llegó Fidel". «Me honra hacerlo en la institución cultural más importante de Santa Clara», aseguró.

Participantes en el Concurso "Leer a Martí" y representantes de los centros estudiantiles que se acercan a la Biblioteca recibieron diplomas de reconocimiento y el Ensemble "Cuba Contemporánea" regaló obras de su repertorio, en tanto el director Jorge Antonio Rodríguez Guillén instó a la visita y consulta de las colecciones, a disfrutar de la programación cultural, porque es la Biblioteca Provincial Martí, a sus 101 años, caudal de sabiduría y privilegiado sitio de promoción de las artes.