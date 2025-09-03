Visitó Díaz-Canel empresa chino-cubana de biotecnología 

Según reseñó la Presidencia de la isla caribeña en la red social X, el jefe de Estado calificó esta compañía como madura, estable y en constante innovación; referente en China y orgullo para Cuba.

La actividad fundamental de BPL está relacionada con la aplicación de los avances tecnológicos aportados por la parte cubana para la fabricación y venta de productos biotecnológicos en China, así como con el desarrollo de nuevos productos.

Durante el recorrido e intercambio con los directivos de la empresa, se destacó que BPL ha suministrado productos innovadores de la biotecnología cubana en unos dos mil hospitales chinos.

La institución es un modelo de cooperación, que ha realizado aportes tangibles a la salud de ambos pueblos, y constituye una plataforma de producción en el extranjero para el suministro a Cuba de productos biotecnológicos, subrayó la Presidencia.

De acuerdo con el reporte, hoy el producto líder de BPL es el Nimotuzumab, anticuerpo monoclonal cubano, empleado en el tratamiento del cáncer, porque produce una inhibición de la proliferación descontrolada de células malignas.

Trascendió en la visita que actualmente se transfiere el proceso de producción de Cimavax, vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón de mayor incidencia en el mundo.

Los primeros beneficiarios de todo esto son el pueblo cubano y chino, aseveró Mayda Mauri, presidenta de BioCubaFarma.

Díaz-Canel insistió en la necesidad de aumentar los volúmenes de exportación en China, Cuba y también en el competitivo y exigente mercado de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean).

Tras su llegada este miércoles a Beijing, la capital china, el mandatario participó en el desfile militar por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

Al frente de una delegación de alto nivel de su país, el jefe de Estado realiza desde el pasado domingo una gira por tres países de Asia, iniciada en Vietnam, y que culminará en Laos.

En el gigante asiático, la agenda de Díaz-Canel incluye un encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, visitas a lugares de interés histórico y socioeconómico y la participación en actividades por los 65 años de nexos diplomáticos entre Cuba y China, establecidos el 28 de septiembre de 1960.