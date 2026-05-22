Villa Clara, provincia más laureada en los Premios Nacionales de Medio Ambiente

Villa Clara resultó la provincia más laureada en la entrega de los Premios Nacionales de Medio Ambiente, dados a conocer este jueves en La Habana en una ceremonia presidida por el primer Ministro Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido.

Durante el acto trascendió el otorgamiento del prestigioso reconocimiento, como personalidad, a la Dra. C. María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en este territorio; y como institución, al Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría Cuadrado”, de Santa Clara.

En la actividad, encabezada además, por el Dr. C. Armando Rodríguez Batista, ministro del CITMA, se elogió la obra de la Dra. C. María del Carmen Velasco Gómez y su liderazgo en el emprendimiento de acciones y estrategias a favor de la protección de los recursos naturales.

De acuerdo con la Máster Lourdes Castelo Valdés, subdelegada del CITMA en este territorio, Velasco Gómez ha logrado notorios resultados, entre ellos “los años consecutivos de la provincia con la condición de destacada en esta esfera, la ejecución de más de cinco proyectos internacionales, la estrategia ambiental territorial, los avances en la estrategia de economía circular con más de 60 entidades que la aplican, el sistema de trabajo de la Gestión de Gobierno basado en ciencia e innovación”.

Por otra parte, destacó “los avances en la Tarea Vida y el enfrentamiento al cambio climático, y la aplicación de la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que ha sido positiva en la provincia con la participación de organismos, actores y la impronta personal que le ha impregnado la Doctora a esta actividad en sus años de trabajo y la capacidad para unir a todos los organismos implicados, pues Villa Clara tiene el Plan Turquino, áreas protegidas, cuencas de interés nacional y todos los que participan en esta misión han dado respuesta a partir del sistema aplicado por la delegada en la provincia”, puntualizó.

Entretanto, la terminal aérea villaclareña ha desplegado múltiples iniciativas en la preservación del entorno, acotó.

Al respecto subrayó que es una entidad “con un desempeño favorable en el sistema de calidad, el manejo de los residuales líquidos y sólidos, la capacitación del personal, el respeto al medio ambiente a partir de todas las entidades vinculadas a esta terminal, con la participación y protagonismo de todos, desde las empresas estatales hasta otras formas de gestión, y el trabajo que mantiene para mejorar la calidad de los servicios, de acuerdo a las normas del aeropuerto”, finalizó.